Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/baltika-2072967838.html
Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно
Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно - РИА Новости, 08.02.2026
Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно
Выходить на лед Балтийского моря очень опасно, в Калининградской области нестабильная температура воздуха, а морская вода гораздо коварнее ведет себя, чем в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:15:00+03:00
2026-02-08T09:15:00+03:00
балтийское море
калининградская область
балтийский федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597678428_0:386:960:926_1920x0_80_0_0_444b9e6b72f123923a44d78de98520bb.jpg
https://ria.ru/20250402/ledniki-2008973418.html
https://ria.ru/20260204/led-2072308916.html
балтийское море
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597678428_0:241:960:961_1920x0_80_0_0_e97aa78ae7c9f14b52d73f8d0bc2f122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, калининградская область, балтийский федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Балтийское море, Калининградская область, Балтийский федеральный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно

Эколог Белов: лёд Балтики из-за своих особенностей не подходит для прогулок

© РИА НовостиЗамерзшее Балтийское море в Калининградской области
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 8 фев – РИА Новости. Выходить на лед Балтийского моря очень опасно, в Калининградской области нестабильная температура воздуха, а морская вода гораздо коварнее ведет себя, чем в пресноводных водоемах, рассказал РИА Новости научный сотрудник НОЦ (Научно – образовательного центра) "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. Канта Николай Белов.
По словам ученого, из-за долгой минусовой температуры и аномальных для региона морозов в январе Балтийское море начало замерзать. Но в феврале температура воздуха уже не стабильна. Она прыгает от – 5 до – 20 градусов.
Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ученые рассказали о скорости таяния ледников Шпицбергена
2 апреля 2025, 19:27
"Вода все-таки соленая, это не пресный лед. Соответственно, все равно остается опасность разрушения, возможности провалиться под лед. Он более коварный, чем пресноводный. Морская вода немножко по-другому себя ведет. Поэтому, к сожалению, для любителей ледяных прогулок морской лед это неприменимо", - сказал Белов.
Белов отметил, что первые 10–15 метров не опасны, там лед лежит практически на дне. А вот дальше от берега морские волны начинают подмывать лед, и это не видно сверху.
«
"Люди, конечно, стараются подойти как можно дальше, чтобы сфотографироваться - там формируются даже иногда горки такие. Но это достаточно опасно, потому что под ними открытая вода, она постоянно подмывает, когда лед начнет ломаться и обрушаться, здесь уже никто ничего не скажет", - добавил Белов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, официальных обращений к ним не поступало, но есть информация от очевидцев. Люди, проваливаясь по лед по колено, как правило выбираются сами. Таких случаев много. Например, в курортном Пионерском, где море замерзло примерно на 100 метров от берега. Но трагедия может произойти в любой момент.
"Эти все случаи на море ради красивой фотографии. Спасатели ежедневно дежурят, проводят мониторинг ледовой обстановки и объясняют опасность нахождения на морском льду", - сказали в пресс-службе.
Дрейфующие скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ученый объяснил, как в Черном море появился лед
4 февраля, 20:18
 
Балтийское мореКалининградская областьБалтийский федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала