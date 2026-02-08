Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно

«

"Люди, конечно, стараются подойти как можно дальше, чтобы сфотографироваться - там формируются даже иногда горки такие. Но это достаточно опасно, потому что под ними открытая вода, она постоянно подмывает, когда лед начнет ломаться и обрушаться, здесь уже никто ничего не скажет", - добавил Белов.