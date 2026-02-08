Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:24 08.02.2026 (обновлено: 07:43 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/bali-2072957731.html
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали - РИА Новости, 08.02.2026
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:24:00+03:00
2026-02-08T07:43:00+03:00
туризм
в мире
бали
индонезия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b134184d5ad77e17d8794d1aee687a5e.jpg
https://ria.ru/20251028/kuba-2051066901.html
https://ria.ru/20260131/chili-2071420856.html
https://ria.ru/20250324/bali-2007070469.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92c08a9af5a51e886d328e1f7216cbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, индонезия, туризм
Туризм, В мире, Бали, Индонезия, Туризм
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали

РИА Новости: врач Путри предупредила, что на Бали могут появиться жуки-плавунцы

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на храм Танах Лот, Бали
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на храм Танах Лот, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 8 фев - РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове Бали, сообщила РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщение о российской туристке, госпитализированной на Бали из-за, как предварительно установлено, укуса жука-плавунца. По словам доктора, жуком-плавунцом в Индонезии называют достаточно большую группу насекомых, укусы которых обладают схожими эффектами.
Куба. Гавана - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российских туристов предупредили о росте заболеваемости лихорадками на Кубе
28 октября 2025, 01:16
"В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками", - сказала агентству медик.
По словам специалиста, укус жука-плавунца может сопровождаться резкой болью, покраснением кожи, местным отеком и жжением.
"У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь", - отметила врач.
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эколог прокомментировал инцидент с российскими туристами в Чили
31 января, 14:11
Доктор посоветовала туристам не трогать насекомых руками, внимательно осматривать бассейны перед купанием и при появлении симптомов после укуса промыть место чистой водой, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение при усилении боли или отека.
"Это не опасные насекомые, но игнорировать укусы не стоит, особенно в тропическом климате", - заключила медик.
Сезон дождей в Индонезии продолжается с ноября по март, с пиком осадков в декабре-феврале.
Даймонд бич - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
На Бали ввели новые правила для туристов
24 марта 2025, 22:30
 
ТуризмВ миреБалиИндонезияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала