Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали

ДЖАКАРТА, 8 фев - РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове Бали, сообщила РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщение о российской туристке, госпитализированной на Бали из-за, как предварительно установлено, укуса жука-плавунца. По словам доктора, жуком-плавунцом в Индонезии называют достаточно большую группу насекомых, укусы которых обладают схожими эффектами.

"В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками", - сказала агентству медик.

По словам специалиста, укус жука-плавунца может сопровождаться резкой болью, покраснением кожи, местным отеком и жжением.

"У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь", - отметила врач.

Доктор посоветовала туристам не трогать насекомых руками, внимательно осматривать бассейны перед купанием и при появлении симптомов после укуса промыть место чистой водой, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение при усилении боли или отека.

"Это не опасные насекомые, но игнорировать укусы не стоит, особенно в тропическом климате", - заключила медик.