https://ria.ru/20260208/bali-2072957731.html
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали - РИА Новости, 08.02.2026
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:24:00+03:00
2026-02-08T05:24:00+03:00
2026-02-08T07:43:00+03:00
туризм
в мире
бали
индонезия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b134184d5ad77e17d8794d1aee687a5e.jpg
https://ria.ru/20251028/kuba-2051066901.html
https://ria.ru/20260131/chili-2071420856.html
https://ria.ru/20250324/bali-2007070469.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92c08a9af5a51e886d328e1f7216cbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, туризм
Туризм, В мире, Бали, Индонезия, Туризм
Россиян предупредили о возможных укусах жуков-плавунцов на Бали
РИА Новости: врач Путри предупредила, что на Бали могут появиться жуки-плавунцы
ДЖАКАРТА, 8 фев - РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к возможным укусам водяных жуков-плавунцов, которые в сезон дождей могут появляться в бассейнах на острове Бали, сообщила РИА Новости индонезийский врач Аиша Путри.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщение о российской туристке, госпитализированной на Бали
из-за, как предварительно установлено, укуса жука-плавунца. По словам доктора, жуком-плавунцом в Индонезии
называют достаточно большую группу насекомых, укусы которых обладают схожими эффектами.
"В сезон дождей на Бали в бассейнах, искусственных водоемах и открытых резервуарах с водой могут появляться водяные жуки-плавунцы. Это хищные насекомые, которые не являются ядовитыми, однако при контакте могут укусить, особенно если их попытаться взять руками", - сказала агентству медик.
По словам специалиста, укус жука-плавунца может сопровождаться резкой болью, покраснением кожи, местным отеком и жжением.
"У людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям возможно более выраженное воспаление. В редких случаях может потребоваться медицинская помощь", - отметила врач.
Доктор посоветовала туристам не трогать насекомых руками, внимательно осматривать бассейны перед купанием и при появлении симптомов после укуса промыть место чистой водой, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение при усилении боли или отека.
"Это не опасные насекомые, но игнорировать укусы не стоит, особенно в тропическом климате", - заключила медик.
Сезон дождей в Индонезии продолжается с ноября по март, с пиком осадков в декабре-феврале.