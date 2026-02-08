https://ria.ru/20260208/astrakhan-2073043858.html
В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины
Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек, включая ребенка, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:50:00+03:00
2026-02-08T17:50:00+03:00
2026-02-08T18:24:00+03:00
происшествия
астраханская область
астрахань
россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек, включая ребенка, сообщает ГУМЧС России по региону.
По информации ведомства, в воскресенье на реке Волга оторвалась льдина, на которой находились семь человек, включая ребенка 2016 года рождения. Как уточнили РИА Новости спасатели, предварительно, мужчины рыбачили.
"На место происшествия были направлены силы и средства для спасения людей с дрейфующей льдины. В результате все спасены и в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что выходить на лёд опасно. В Астраханской области
прочность льда ослаблена, надевать спасательный жилет нужно обязательно.