В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины - РИА Новости, 08.02.2026
17:50 08.02.2026 (обновлено: 18:24 08.02.2026)
В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины
Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек, включая ребенка, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.02.2026
происшествия, астраханская область, астрахань, россия
В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек, включая ребенка, сообщает ГУМЧС России по региону.
По информации ведомства, в воскресенье на реке Волга оторвалась льдина, на которой находились семь человек, включая ребенка 2016 года рождения. Как уточнили РИА Новости спасатели, предварительно, мужчины рыбачили.
"На место происшествия были направлены силы и средства для спасения людей с дрейфующей льдины. В результате все спасены и в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что выходить на лёд опасно. В Астраханской области прочность льда ослаблена, надевать спасательный жилет нужно обязательно.
