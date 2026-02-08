ЦАХАЛ нанесла удар по группе радикалов в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе радикалов в секторе Газа, которые представляли угрозу в районе линии отвода войск, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.
"Сегодня (в воскресенье - ред.) войска ЦАХАЛ, действующие на севере сектора Газа, выявили нескольких террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военным, представляя для них непосредственную угрозу. После идентификации террористов силы ВВС в координации с наземными силами нанесли удар и ликвидировали одного из них, устранив угрозу", - говорится в сообщении для прессы.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском полуэксклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами. Ранее в одном из инцидентов израильский военный получил тяжелое ранение.
