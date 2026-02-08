https://ria.ru/20260208/argentina-2072949597.html
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
У берегов Аргентины сняли на видео гигантскую призрачную медузу
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины.
"Команда задокументировала... редкую медузу-призрака - глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса", - говорится в публикации
на сайте организации.
Институт отметил, что медузу вида Stygiomedusa gigantea (гигантская призрачная медуза) обнаружили на глубине в 250 метров во время погружения телеуправляемого подводного аппарата у побережья Аргентины
.
Исследователи также заявили, что им, предварительно, удалось открыть 28 новых видов морских обитателей, среди которых - черви, кораллы, морские ежи и улитки.
Диаметр колокола гигантских призрачных медуз может достигать метра, а длина их четырех "рук" - десяти метров. Они не жалят, а используют свои четыре щупальца, чтобы ловить планктон и мелкую рыбу.