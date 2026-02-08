Рейтинг@Mail.ru
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
Наука
 
01:47 08.02.2026 (обновлено: 09:17 08.02.2026)
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины
Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в... РИА Новости, 08.02.2026
аргентина, атлантический океан, наука
Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины

У берегов Аргентины сняли на видео гигантскую призрачную медузу

Медуза-призрак, снятая учеными Океанографического института Шмидтов
© Schmidt Ocean Institute
Медуза-призрак, снятая учеными Океанографического института Шмидтов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины.
"Команда задокументировала... редкую медузу-призрака - глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса", - говорится в публикации на сайте организации.
Институт отметил, что медузу вида Stygiomedusa gigantea (гигантская призрачная медуза) обнаружили на глубине в 250 метров во время погружения телеуправляемого подводного аппарата у побережья Аргентины.
Исследователи также заявили, что им, предварительно, удалось открыть 28 новых видов морских обитателей, среди которых - черви, кораллы, морские ежи и улитки.
Побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый высказался о древних обитателях океана
Вчера, 04:47
Диаметр колокола гигантских призрачных медуз может достигать метра, а длина их четырех "рук" - десяти метров. Они не жалят, а используют свои четыре щупальца, чтобы ловить планктон и мелкую рыбу.
Вид на город Вунгтау - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз
3 февраля, 06:20
 
НаукаАргентинаАтлантический океанНаука
 
 
