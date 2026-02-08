Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины.

"Команда задокументировала... редкую медузу-призрака - глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса", - говорится в публикации на сайте организации.

Институт отметил, что медузу вида Stygiomedusa gigantea (гигантская призрачная медуза) обнаружили на глубине в 250 метров во время погружения телеуправляемого подводного аппарата у побережья Аргентины

Исследователи также заявили, что им, предварительно, удалось открыть 28 новых видов морских обитателей, среди которых - черви, кораллы, морские ежи и улитки.