Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.02.2026
13:01 08.02.2026
Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи
Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи
в мире, иран, тегеран (город), сша, казем гариб-абади, аббас аракчи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Казем Гариб-Абади, Аббас Аракчи
Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Тегеран проинформировал Москву и Пекин о деталях и ходе переговоров с США по разногласиям, касающимся иранской ядерной программы, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Днем ранее замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади написал на своей странице в соцсети Х, что встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане по иранской ядерной программе.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи
Вчера, 10:23
"Мы продолжаем наши консультации с Китаем и Россией. Китай и Россия - две дружественные страны и наши стратегические партнеры. Вчера мой заместитель встретился с послами Китая и России и проинформировал их о деталях и ходе переговоров (с США по ядерной тематике - ред.). Мы продолжим консультироваться с ними", - приводит слова министра агентство IRNA.
Слова министра прозвучали через пару дней после того, как в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
7 февраля, 11:49
 
В миреИранТегеран (город)СШАКазем Гариб-АбадиАббас Аракчи
 
 
