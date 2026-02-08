Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 8 фев - РИА Новости. Тегеран проинформировал Москву и Пекин о деталях и ходе переговоров с США по разногласиям, касающимся иранской ядерной программы, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Днем ранее замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади написал на своей странице в соцсети Х, что встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане по иранской ядерной программе.
"Мы продолжаем наши консультации с Китаем и Россией. Китай и Россия - две дружественные страны и наши стратегические партнеры. Вчера мой заместитель встретился с послами Китая и России и проинформировал их о деталях и ходе переговоров (с США по ядерной тематике - ред.). Мы продолжим консультироваться с ними", - приводит слова министра агентство IRNA.
Слова министра прозвучали через пару дней после того, как в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.