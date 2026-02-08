https://ria.ru/20260208/arakchi-2072980627.html
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.02.2026
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи
Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:23:00+03:00
2026-02-08T10:23:00+03:00
2026-02-08T10:23:00+03:00
в мире
тегеран (город)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260207/sanktsii-2072868248.html
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), аббас аракчи
В мире, Тегеран (город), Аббас Аракчи
Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи
Аракчи: Иран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне