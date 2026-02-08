Рейтинг@Mail.ru
Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:23 08.02.2026
Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта
Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта - РИА Новости, 08.02.2026
Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта
Второе место Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области в общем рейтинге региональных центров за 2025 год является результатом системной и комплексной...
смоленская область
василий анохин
твой бизнес – новости
2026
василий анохин, твой бизнес – новости
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта

Анохин: Смоленская область подтвердила статус одного из лидеров нацэкспорта

Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Второе место Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области в общем рейтинге региональных центров за 2025 год является результатом системной и комплексной работы, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он напомнил, что Смоленская область подтвердила статус одного из лидеров национального экспорта. Итоги Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" подвели в Казани.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске
6 февраля, 15:49
"Это результат нашей системной и комплексной работы. Уже третий год подряд область на 100% выполняет условия регионального экспортного стандарта. Смоленские компании активно развивают международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что работу региональных Центров оценивал Российский экспортный центр по количеству субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при помощи Центра поддержки экспорта. Также учитывался объем поддержанного экспорта. Все ключевые показатели эффективности регионального экспортного центра перевыполнены в разы. Так, объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в восемь раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, — более чем в пять раз.
"Благодаря вкладу каждой компании, слаженной работе всего коллектива нашего Центра поддержки экспорта при координации со стороны министерства экономического развития Смоленской области мы добиваемся таких высоких результатов в российском рейтинге. Мы и дальше продолжим создавать условия для повышения конкурентоспособности смоленской продукции на мировом рынке", — написал Анохин.
Согласно данным РЭЦ, первое место в рейтинге занял Московский экспортный центр. Вторую строчку занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. В число лидеров также вошли ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее следуют Рязанская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, а также Приморский край.
Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" проходила в Казани с 3 по 5 февраля и объединила представителей более 80 ЦПЭ, представителей органов власти из 45 субъектов РФ, а также около 100 компаний малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Анохин: представители сферы туризма собрались в Смоленске
5 февраля, 21:53
 
Смоленская область Василий Анохин
 
 
