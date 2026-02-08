Анохин прокомментировал итоги рейтинга центров поддержки экспорта

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Второе место Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области в общем рейтинге региональных центров за 2025 год является результатом системной и комплексной работы, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он напомнил, что Смоленская область подтвердила статус одного из лидеров национального экспорта. Итоги Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" подвели в Казани.

"Это результат нашей системной и комплексной работы. Уже третий год подряд область на 100% выполняет условия регионального экспортного стандарта. Смоленские компании активно развивают международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что работу региональных Центров оценивал Российский экспортный центр по количеству субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при помощи Центра поддержки экспорта. Также учитывался объем поддержанного экспорта. Все ключевые показатели эффективности регионального экспортного центра перевыполнены в разы. Так, объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в восемь раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, — более чем в пять раз.

"Благодаря вкладу каждой компании, слаженной работе всего коллектива нашего Центра поддержки экспорта при координации со стороны министерства экономического развития Смоленской области мы добиваемся таких высоких результатов в российском рейтинге. Мы и дальше продолжим создавать условия для повышения конкурентоспособности смоленской продукции на мировом рынке", — написал Анохин.

Согласно данным РЭЦ, первое место в рейтинге занял Московский экспортный центр. Вторую строчку занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. В число лидеров также вошли ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее следуют Рязанская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, а также Приморский край.