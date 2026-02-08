https://ria.ru/20260208/alekseev-2073071343.html
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2026
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 08.02.2026
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T21:17
true
PT2M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_132:0:1553:1066_1920x0_80_0_0_884aedb1a84a3cb6ae08b7a2fa46ebe8.jpg
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
2026-02-08T21:17
true
PT1M29S
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
РИА Новости: жизни генерала Алексеева ничего не угрожает