Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2026
21:17 08.02.2026 (обновлено: 22:17 08.02.2026)
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения, сообщил РИА Новости источник.
"Он пришел в себя вчера утром, находился в тяжелом состоянии. Разговаривает, стабилен. Угроза жизни миновала", — сказал собеседник агентства.
Сегодня в ФСБ сообщили, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали Москве при содействии коллег из ОАЭ. По данным СК, он уроженец Тернопольской области и приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины.
Утром в пятницу в доме на Волоколамском шоссе Корба выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве.
Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.

Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.

 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
