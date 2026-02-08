Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева

Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева говорит о том, что переговоры для Киева недопустимы, более того – смертельно опасны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.

"Попытка покушения киевского режима на заместителя начальника ГРУ в тот момент, когда сам руководитель ведомства находится на внешней переговорной линии, выглядит как прямое предупреждение: переговоры недопустимы. Не потому, что они "плохие", а потому, что они смертельно опасны для нынешней конфигурации власти в Киеве", - сказал эксперт.

По его словам, произошедшее в Москве — это не "эпизод войны" и не изолированный инцидент, а демонстративный политический жест.

"В момент, когда Москва через ключевые фигуры своей системы безопасности участвует в сложных переговорных процессах... совершается атака на высокопоставленного представителя военной разведки. Это выглядит не как случайность, а как сознательная попытка послать сигнал: любой разговор о переговорах должен быть сорван силой. Удар наносится не по военной цели, а по самой логике диалога — по возможности выхода из конфликта", - отметил собеседник агентства.

Бочаров подчеркнул, что на этом фоне особенно показательно поведение команды Владимира Зеленского

"Пока США публично и непублично подталкивают Киев хотя бы к имитации переговорного процесса, из Киева исходит ровно противоположный сигнал — эскалация, диверсии, демонстративные акции. И здесь ключевой мотив — страх. Вся украинская политико-военная команда прекрасно понимает: в тот момент, когда наступит мир, неизбежно встанет вопрос — ради чего были принесены эти жертвы и куда ушли колоссальные деньги. Ответить придётся всем: политикам, силовикам, посредникам, распределителям потоков", - считает эксперт.

Он отметил, что у Киева "за спиной уже не будет ни Европы , ни НАТО ".