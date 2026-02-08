Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
19:31 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/alekseev-2073060183.html
Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева
Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева
Покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева говорит о том, что переговоры для Киева недопустимы, более того – смертельно опасны, такое мнение выразил в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:31:00+03:00
2026-02-08T19:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_0:179:3188:1972_1920x0_80_0_0_86917641dd1e180bd4213761787edc23.jpg
Эксперт прокомментировал покушение на замначальника ГРУ Алексеева

Бочаров: покушение на Алексеева говорит об опасности переговоров для Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева говорит о том, что переговоры для Киева недопустимы, более того – смертельно опасны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
"Попытка покушения киевского режима на заместителя начальника ГРУ в тот момент, когда сам руководитель ведомства находится на внешней переговорной линии, выглядит как прямое предупреждение: переговоры недопустимы. Не потому, что они "плохие", а потому, что они смертельно опасны для нынешней конфигурации власти в Киеве", - сказал эксперт.
По его словам, произошедшее в Москве — это не "эпизод войны" и не изолированный инцидент, а демонстративный политический жест.
"В момент, когда Москва через ключевые фигуры своей системы безопасности участвует в сложных переговорных процессах... совершается атака на высокопоставленного представителя военной разведки. Это выглядит не как случайность, а как сознательная попытка послать сигнал: любой разговор о переговорах должен быть сорван силой. Удар наносится не по военной цели, а по самой логике диалога — по возможности выхода из конфликта", - отметил собеседник агентства.
Бочаров подчеркнул, что на этом фоне особенно показательно поведение команды Владимира Зеленского.
"Пока США публично и непублично подталкивают Киев хотя бы к имитации переговорного процесса, из Киева исходит ровно противоположный сигнал — эскалация, диверсии, демонстративные акции. И здесь ключевой мотив — страх. Вся украинская политико-военная команда прекрасно понимает: в тот момент, когда наступит мир, неизбежно встанет вопрос — ради чего были принесены эти жертвы и куда ушли колоссальные деньги. Ответить придётся всем: политикам, силовикам, посредникам, распределителям потоков", - считает эксперт.
Он отметил, что у Киева "за спиной уже не будет ни Европы, ни НАТО".
"Им самим придётся отвечать перед своими налогоплательщиками, и в этот момент они без колебаний отойдут в сторону и "сдадут" тех, кто ещё вчера был удобным инструментом. Именно поэтому переговоры нужно тянуть любой ценой. Для этой команды это не стратегия победы — это банальный шанс выжить", - сказал Бочаров.
Заголовок открываемого материала