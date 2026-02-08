Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, организованное киевским режимом, нацелено на срыв переговоров в ОАЭ, поделился с РИА Новости мнением международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

"Попытка покушения на генерал-лейтенанта российской армии Алексеева поднимает ряд вопросов, требующих анализа этого террористического акта. Во-первых, это, несомненно, акт, организованный киевским режимом с целью в очередной раз сорвать и помешать переговорам, которые ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах между тремя странами", - отметил Ламеса.