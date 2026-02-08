Рейтинг@Mail.ru
Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
18:09 08.02.2026
Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт
Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт
Ламеса: покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров в ОАЭ

© АГН "Москва"Дом на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Дом на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© АГН "Москва"
Дом на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, организованное киевским режимом, нацелено на срыв переговоров в ОАЭ, поделился с РИА Новости мнением международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Вчера, 14:35
"Попытка покушения на генерал-лейтенанта российской армии Алексеева поднимает ряд вопросов, требующих анализа этого террористического акта. Во-первых, это, несомненно, акт, организованный киевским режимом с целью в очередной раз сорвать и помешать переговорам, которые ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах между тремя странами", - отметил Ламеса.
Он подчеркнул, что это не первый случай, когда террористический режим Владимира Зеленского организует инцидент подобного рода, чтобы сорвать переговоры, "как того требуют его европейские сторонники".
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Автомобиль полиции у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
За покушением на Алексеева стоит Зеленский, заявил Рогов
Вчера, 15:15
 
