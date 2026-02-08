Целью покушения на Алексеева был срыв переговоров в ОАЭ, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, организованное киевским режимом, нацелено на срыв переговоров в ОАЭ, поделился с РИА Новости мнением международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
"Попытка покушения на генерал-лейтенанта российской армии Алексеева поднимает ряд вопросов, требующих анализа этого террористического акта. Во-первых, это, несомненно, акт, организованный киевским режимом с целью в очередной раз сорвать и помешать переговорам, которые ведутся в Объединенных Арабских Эмиратах между тремя странами", - отметил Ламеса.
Он подчеркнул, что это не первый случай, когда террористический режим Владимира Зеленского организует инцидент подобного рода, чтобы сорвать переговоры, "как того требуют его европейские сторонники".
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.