СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что за покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоит лично Владимир Зеленский.

По его словам, киевский режим показал не только свою террористическую суть, но и незаинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта.