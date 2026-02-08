Рейтинг@Mail.ru
За покушением на Алексеева стоит Зеленский, заявил Рогов
15:15 08.02.2026
За покушением на Алексеева стоит Зеленский, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что за покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоит лично Владимир Зеленский.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
"Согласно сведениям, поступающим от источников, приближенных к властям в Киеве, за организацией покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоит Зеленский, который лично одобрил этот преступный теракт", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим показал не только свою террористическую суть, но и незаинтересованность в мирном урегулировании украинского конфликта.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
