ФСБ назвала пособников покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пособниками покушения на убийство генерала Владимира Алексеева были граждане РФ Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, сообщило ЦОС ФСБ.
"В рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 года рождения... и Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.