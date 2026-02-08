Рейтинг@Mail.ru
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 08.02.2026 (обновлено: 14:50 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/akkumulyator-2073009201.html
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ
Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:05:00+03:00
2026-02-08T14:50:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073015480_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_f421b7659c096da0bed153794c07b99e.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072890273.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073015480_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_2f17832343973e249551851bb9368d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ

Delo.ua: мощность всех купленных жителями Украины аккумуляторов сравнима с АЭС

© Getty Images / SOPA Images/Mykhaylo PalinchakПортативные электростанции в квартире во время отключений электроэнергии на Украине
Портативные электростанции в квартире во время отключений электроэнергии на Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Getty Images / SOPA Images/Mykhaylo Palinchak
Портативные электростанции в квартире во время отключений электроэнергии на Украине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.
"По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта - это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция", - говорится в материале на сайте Delo.ua.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии
7 февраля, 14:29
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала