Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
2026-02-08T13:47:00+03:00
рифат шайхутдинов
Новости
ru-RU
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации, которое продавало билеты через авиакассы и "Сирену", было преднамеренно обанкрочено в 2003 году, а Рифат Шайхутдинов незаконно назначен руководителем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Изложенное стало возможным в результате преднамеренного банкротства в 2003 году государственного унитарного предприятия "Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации", осуществлявшего продажу билетов через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок "Сирена", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, для захвата предприятия Шайхутдинов
, Татевос Суринов и Ибрагим Сулейманов
вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем, при содействии которого Шайхутдинов в нарушение закона был назначен руководителем Главного агентства воздушных сообщений.