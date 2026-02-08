Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации, которое продавало билеты через авиакассы и "Сирену", было преднамеренно обанкрочено в 2003 году, а Рифат Шайхутдинов незаконно назначен руководителем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.