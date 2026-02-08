Рейтинг@Mail.ru
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник - РИА Новости, 08.02.2026
13:47 08.02.2026
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник - РИА Новости, 08.02.2026
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации, которое продавало билеты через авиакассы и "Сирену", было преднамеренно обанкрочено в 2003 году, а... РИА Новости, 08.02.2026
рифат шайхутдинов
ибрагим сулейманов
2026
рифат шайхутдинов, ибрагим сулейманов
Рифат Шайхутдинов, Ибрагим Сулейманов
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник

РИА Новости: главное агентство авиасообщений намеренно обанкротили в 2003 году

© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации, которое продавало билеты через авиакассы и "Сирену", было преднамеренно обанкрочено в 2003 году, а Рифат Шайхутдинов незаконно назначен руководителем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Изложенное стало возможным в результате преднамеренного банкротства в 2003 году государственного унитарного предприятия "Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации", осуществлявшего продажу билетов через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок "Сирена", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, для захвата предприятия Шайхутдинов, Татевос Суринов и Ибрагим Сулейманов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем, при содействии которого Шайхутдинов в нарушение закона был назначен руководителем Главного агентства воздушных сообщений.
Рифат ШайхутдиновИбрагим Сулейманов
 
 
