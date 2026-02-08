https://ria.ru/20260208/aeroporty-2073028126.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.02.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:28:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
2026-02-08T16:30:00+03:00
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
геленджик
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98781161af400e115e788e1a30cdefa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара