В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.02.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.02.2026
