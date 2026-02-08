Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
03:11 08.02.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.
В воскресенье в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара. Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
02:24
 
ГеленджикКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
