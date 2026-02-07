https://ria.ru/20260207/zp-2072857505.html
Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями
Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями - РИА Новости, 07.02.2026
Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями
Средние зарплатные ожидания россиян в возрасте 18-24 лет, претендующих на вакансию геолога, в 2025 году достигли 118,7 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T09:35:00+03:00
2026-02-07T09:35:00+03:00
2026-02-07T09:35:00+03:00
россия
зарплата
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20260118/rabota-2068591986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарплата, общество
Россия, Зарплата, Общество
Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями
РИА Новости: зумеры-геологи рассчитывают на зарплату около 120 тыс руб
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средние зарплатные ожидания россиян в возрасте 18-24 лет, претендующих на вакансию геолога, в 2025 году достигли 118,7 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
По его словам, в динамике соискательской активности на вакансию геолога за 2025 год лидируют две возрастные категории: 25-34 года и 18-24 года.
«
"Количество резюме соискателей в возрасте 25-34 лет увеличилось на 17% год к году, а средние зарплатные ожидания составили 121 300 рублей в месяц. Схожую динамику демонстрирует и более молодая категория соискателей (18-24 лет), где количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 118 692 рублей в месяц", - рассказал Кучеренков.
Он отметил, что показатель рассчитывался на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания и графика работы, подчеркнул Кучеренков.