Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями - РИА Новости, 07.02.2026
09:35 07.02.2026
Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями
Средние зарплатные ожидания россиян в возрасте 18-24 лет, претендующих на вакансию геолога, в 2025 году достигли 118,7 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА...
россия, зарплата, общество
Россия, Зарплата, Общество
© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средние зарплатные ожидания россиян в возрасте 18-24 лет, претендующих на вакансию геолога, в 2025 году достигли 118,7 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
По его словам, в динамике соискательской активности на вакансию геолога за 2025 год лидируют две возрастные категории: 25-34 года и 18-24 года.
"Количество резюме соискателей в возрасте 25-34 лет увеличилось на 17% год к году, а средние зарплатные ожидания составили 121 300 рублей в месяц. Схожую динамику демонстрирует и более молодая категория соискателей (18-24 лет), где количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 118 692 рублей в месяц", - рассказал Кучеренков.
Он отметил, что показатель рассчитывался на основе значений, которые кандидаты указывали в резюме. При этом фактические зарплатные ожидания могут варьироваться в зависимости от опыта, региона проживания и графика работы, подчеркнул Кучеренков.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
18 января, 11:44
 
