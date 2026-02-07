Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями

«

"Количество резюме соискателей в возрасте 25-34 лет увеличилось на 17% год к году, а средние зарплатные ожидания составили 121 300 рублей в месяц. Схожую динамику демонстрирует и более молодая категория соискателей (18-24 лет), где количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 118 692 рублей в месяц", - рассказал Кучеренков.