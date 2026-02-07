https://ria.ru/20260207/zmei-2072887870.html
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе - РИА Новости, 07.02.2026
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе
Змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта - началу апреля, рассказал РИА Новости доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе
Биолог Шахпаронов: змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта - началу апреля, рассказал РИА Новости доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.
В 2025 году пробуждение змей началось в столице 14 апреля.
"Когда сойдут снега и почва немного прогреется. По месяцам как пойдет, конец марта - начало апреля", - сказал Шахпаронов, отвечая на вопрос, когда в столичном регионе могут проснуться змеи.