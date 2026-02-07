Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/zmei-2072887870.html
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе - РИА Новости, 07.02.2026
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе
Змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта - началу апреля, рассказал РИА Новости доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:10:00+03:00
2026-02-07T14:10:00+03:00
наука
змеи
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010736078_0:152:2911:1789_1920x0_80_0_0_ff06fb496a935e5f484f3cd4731b1ceb.jpg
https://ria.ru/20260206/solntse-2072665705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010736078_162:0:2750:1941_1920x0_80_0_0_f808c58d4162caab817accc3e836ffaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, змеи, общество
Наука, змеи, Общество
Ученый рассказал, когда могут проснуться змеи в столичном регионе

Биолог Шахпаронов: змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Гадюка обыкновенная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Змеи в столичном регионе могут проснуться к концу марта - началу апреля, рассказал РИА Новости доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.
В 2025 году пробуждение змей началось в столице 14 апреля.
"Когда сойдут снега и почва немного прогреется. По месяцам как пойдет, конец марта - начало апреля", - сказал Шахпаронов, отвечая на вопрос, когда в столичном регионе могут проснуться змеи.
Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
6 февраля, 12:46
 
НауказмеиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала