09:30 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
общество
москва
вадим марьинский
москва
общество, москва, вадим марьинский
Общество, Москва, Вадим Марьинский
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве

Ученый Марьинский: в Москве после снежной зимы будет больше насекомых

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у Ростокинского акведука в Москве
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у Ростокинского акведука в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снежная зима в Москве может привести к тому, что этой весной насекомых проснется больше, чем обычно, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно - так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых", - рассказал Марьинский.
Он добавил, что те насекомые, которые зимуют на стадии имаго (имаго - взрослая стадия насекомых, крылатые), либо закапываются в лесную подстилку, либо в щели, трещины, а также забираются в коряги и стволы деревьев. Для них критически важен снег. "Снег, он, конечно, холодный, но при этом между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором", - подчеркнул Марьинский.
Ученый отметил, что для насекомых в столичной природной зоне чем больше снега зимой, тем лучше. Дело в том, что часть столичных насекомых зимует на стадии яиц. Для них количество снега не настолько существенно, хотя тоже может сыграть свою роль. Например, если 20-30 или 40-градусные морозы ударят совсем без снега, то тогда даже яйца насекомых, которые они отложили в конце лета или осенью на зиму, могут пострадать.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
23 декабря 2025, 11:27
 
