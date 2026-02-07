Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снежная зима в Москве может привести к тому, что этой весной насекомых проснется больше, чем обычно, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

« "Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно - так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых", - рассказал Марьинский

Он добавил, что те насекомые, которые зимуют на стадии имаго (имаго - взрослая стадия насекомых, крылатые), либо закапываются в лесную подстилку, либо в щели, трещины, а также забираются в коряги и стволы деревьев. Для них критически важен снег. "Снег, он, конечно, холодный, но при этом между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором", - подчеркнул Марьинский.