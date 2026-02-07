https://ria.ru/20260207/zhkkh-2072819782.html
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ - РИА Новости, 07.02.2026
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству "Прайм" назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:10:00+03:00
2026-02-07T03:10:00+03:00
2026-02-07T03:10:00+03:00
яковлев и партнеры
общество
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
https://ria.ru/20260124/sneg-2069996214.html
https://ria.ru/20260121/blokirovka-2069194470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яковлев и партнеры, общество, россия, жкх
Яковлев и партнеры, Общество, Россия, ЖКХ
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
Юрист Сергеев: в поддельной квитанции ЖКХ неверно указанная управляющая компания
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству "Прайм
" назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
Прежде всего, это неверно указанная управляющая компания.
“За актуальной информацией можно обратиться в сервис “ГИС ЖКХ”, на главной странице выбрать блок “реестры” и перейти в “объекты жилищного фонда” где ввести адрес дома. Такой поиск бесплатный и не требует авторизации”, — объясняет Сергеев.
Обратите внимание на внешний вид квитанции, опечатки, ошибки, необычную сумму. Кроме того, при оплате через QR-код в графе "получатель" не должно быть никаких физлиц или незнакомых организаций.
Перед оплатой следует проверить реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код, а также счет управляющей компании, который должен совпадать с указанным в договоре. При появлении подозрений свяжитесь с УК, чтобы обезопасить себя от мошенников, заключил юрист.