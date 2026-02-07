Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/zhkkh-2072819782.html
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ - РИА Новости, 07.02.2026
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ
Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству "Прайм" назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T03:10:00+03:00
2026-02-07T03:10:00+03:00
яковлев и партнеры
общество
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
https://ria.ru/20260124/sneg-2069996214.html
https://ria.ru/20260121/blokirovka-2069194470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яковлев и партнеры, общество, россия, жкх
Яковлев и партнеры, Общество, Россия, ЖКХ
Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ

Юрист Сергеев: в поддельной квитанции ЖКХ неверно указанная управляющая компания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству "Прайм" назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
Прежде всего, это неверно указанная управляющая компания.
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега дорогу - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега
24 января, 03:10
“За актуальной информацией можно обратиться в сервис “ГИС ЖКХ”, на главной странице выбрать блок “реестры” и перейти в “объекты жилищного фонда” где ввести адрес дома. Такой поиск бесплатный и не требует авторизации”, — объясняет Сергеев.
Обратите внимание на внешний вид квитанции, опечатки, ошибки, необычную сумму. Кроме того, при оплате через QR-код в графе "получатель" не должно быть никаких физлиц или незнакомых организаций.
Перед оплатой следует проверить реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код, а также счет управляющей компании, который должен совпадать с указанным в договоре. При появлении подозрений свяжитесь с УК, чтобы обезопасить себя от мошенников, заключил юрист.
Мужчина держит в руках банковскую карту - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Раскрыто, когда отсутствие платежей по ЖКХ повышает риск блокировки карты
21 января, 03:18
 
Яковлев и партнерыОбществоРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала