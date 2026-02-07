Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству " Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству " Прайм " назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.

Прежде всего, это неверно указанная управляющая компания.

“За актуальной информацией можно обратиться в сервис “ГИС ЖКХ”, на главной странице выбрать блок “реестры” и перейти в “объекты жилищного фонда” где ввести адрес дома. Такой поиск бесплатный и не требует авторизации”, — объясняет Сергеев.

Обратите внимание на внешний вид квитанции, опечатки, ошибки, необычную сумму. Кроме того, при оплате через QR-код в графе "получатель" не должно быть никаких физлиц или незнакомых организаций.