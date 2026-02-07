https://ria.ru/20260207/zemletryasenie-2072944951.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.02.2026
