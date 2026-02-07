Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/zemletryasenie-2072944951.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T23:41:00+03:00
2026-02-07T23:41:00+03:00
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072820740.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, происшествия
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 8.00 воскресенья по камчатскому времени (23.00 субботы мск) в 169-ти километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 27,3 километра.
На Камчатке 30 июля прошлого года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в крае был введён и все еще действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Полтавской области произошло землетрясение
Вчера, 00:12
 
КамчаткаТихий океанПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала