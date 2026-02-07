Рейтинг@Mail.ru
Зеленский будет отчитываться перед ЕС о ходе переговоров по урегулированию - РИА Новости, 07.02.2026
19:16 07.02.2026
Зеленский будет отчитываться перед ЕС о ходе переговоров по урегулированию
в мире, абу-даби, украина, европа, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский собирается отчитываться о ходе переговоров по урегулированию в Абу-Даби и последующих встреч перед представителями Европы, которым не нашлось места за столом переговоров из-за их деструктивной позиции.
"Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 18:10
Ранее он сообщил, что Украина готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Вчера, 16:43
 
