Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 07.02.2026 (обновлено: 16:47 07.02.2026)
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Владимир Зеленский во время совещания вновь раскритиковал работу украинской системы ПВО, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2026
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России

Зеленский раскритиковал работу украинских систем ПВО

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время совещания вновь раскритиковал работу украинской системы ПВО, об этом он заявил в Telegram-канале.
"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп", — подчеркнул глава киевского режима.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе
Вчера, 14:35
Зеленский также призвал руководителей областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны страны принять необходимые меры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:49
 
