Зеленский выступил с резким заявлением о Донбассе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявил Владимир Зеленский.
"Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня — "стоим, где стоим", — приводит его слова издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Зеленский утверждает, что американская сторона предлагает компромиссный вариант, и подтвердил, что стороны этот вопрос обсуждали.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце января 2025 года заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы.