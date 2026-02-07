https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072884308.html
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины
Владимир Зеленский, несмотря на опровержение подобной информации со стороны РФ, вновь утверждает, что США предложили принять возможную встречу России и Украины, РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:38:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
