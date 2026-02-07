Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072884308.html
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины - РИА Новости, 07.02.2026
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины
Владимир Зеленский, несмотря на опровержение подобной информации со стороны РФ, вновь утверждает, что США предложили принять возможную встречу России и Украины, РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:38:00+03:00
2026-02-07T13:38:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1568f79542d5df12a4671383d40f9243.jpg
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072878276.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072848405.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4a7be0c55377c24c2ec1b3732d866e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины

Зеленский заявил, что США предложили принять возможную встречу РФ и Украины

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на опровержение подобной информации со стороны РФ, вновь утверждает, что США предложили принять возможную встречу России и Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Как сообщают украинские журналисты, соответствующее заявление Зеленский сделал в субботу в ходе общения с прессой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:49
"Америка предложила впервые двум переговорным группам - Украине и России - встретиться в США, вероятно, в Майами через неделю", - говорится в материале на сайте "Общественного".
Как заявил Зеленский украинским журналистам, Киев якобы подтвердил свою готовность принять участие во встрече.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, и пообещал, что она будет продолжена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала