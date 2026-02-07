Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 07.02.2026 (обновлено: 20:53 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072878276.html
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
США хотят завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "РБК-Украина". "Американцы предлагают сторонам завершить... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:49:00+03:00
2026-02-07T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260207/koshkovich-2072873861.html
https://ria.ru/20260207/putin-2072858552.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский: США хотят завершения конфликта на Украине до июня

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "РБК-Украина".

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил Запад
Вчера, 11:59
Зеленский добавил, что на позицию Вашингтона могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа конгресса.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
Вчера, 09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала