Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "РБК-Украина".



"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.