Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США хотят завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание "РБК-Украина".
"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.
Зеленский добавил, что на позицию Вашингтона могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа конгресса.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
