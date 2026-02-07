"Пока Зеленский находится у власти и находится в заложниках у криминальных элементов, Запад поддерживает его. Потому что на этом конфликте можно заработать так много денег, независимо от стоимости человеческой жизни на Украине. Зеленский будет там до тех пор, пока его либо не убьют, либо не выгонят в изгнание. Но русские победят украинцев", — подчеркнул аналитик.