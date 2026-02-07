Рейтинг@Mail.ru
"Русские победят". На Западе раскрыли план в отношении Зеленского
04:34 07.02.2026 (обновлено: 04:35 07.02.2026)
"Русские победят". На Западе раскрыли план в отношении Зеленского
"Русские победят". На Западе раскрыли план в отношении Зеленского
2026-02-07T04:34:00+03:00
2026-02-07T04:35:00+03:00
в мире
украина
нато
владимир зеленский
россия
москва
ларри джонсон
сергей лавров
украина
россия
москва
в мире, украина, нато, владимир зеленский, россия, москва, ларри джонсон, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
В мире, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Ларри Джонсон, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
Аналитик Джонсон: Запад поддерживает Зеленского, чтобы зарабатывать на конфликте

© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Западные политики поддерживают Владимира Зеленского, потому что зарабатывают на конфликте с Россией, и он пробудет у власти пока его не убьют или не отправят в изгнание, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Конфликт на Украине возник не из-за территорий, не из-за того, какую часть Украины сможет контролировать Россия, а ради того, чтобы НАТО держалась подальше от границ России. <…> Запад собирался использовать Украину как марионетку. Этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется в связи с поражениями", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
Однако, невзирая на то, что Зеленский привел Украину к краху, западным странам, по словам Джонсона, по-прежнему выгодно его поддерживать.
"Пока Зеленский находится у власти и находится в заложниках у криминальных элементов, Запад поддерживает его. Потому что на этом конфликте можно заработать так много денег, независимо от стоимости человеческой жизни на Украине. Зеленский будет там до тех пор, пока его либо не убьют, либо не выгонят в изгнание. Но русские победят украинцев", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия выключила свет сразу в двух странах
2 февраля, 08:00
 
