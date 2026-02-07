Рейтинг@Mail.ru
01:04 07.02.2026 (обновлено: 01:12 07.02.2026)
В США раскрыли, что случится при продолжении режима Зеленского

Аналитик Макгрегор: пока Зеленский при власти, Европа будет его поддерживать

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пока на Украине сохраняется режим Владимира Зеленского, европейские страны будут его поддерживать в борьбе с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
Вчера, 08:00
При этом Макгрегор выразил уверенность, что НАТО на сегодняшний день не представляет значимой угрозы для безопасности России.
"Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. <…> Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
