МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пока на Украине сохраняется режим Владимира Зеленского, европейские страны будут его поддерживать в борьбе с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад", — отметил он.
"Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. <…> Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00