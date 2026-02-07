https://ria.ru/20260207/zelenskij-2072918342.html
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 08.02.2026
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Владимир Зеленский сообщил в субботу, что участники украинской делегации в Абу-Даби рассказали ему, что в ходе переговоров вызывало у них "наибольшие эмоции". РИА Новости, 08.02.2026
В мире, Абу-Даби, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Зеленский: участники делегации в Абу-Даби рассказали об эмоциях после встречи