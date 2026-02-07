Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
18:10 07.02.2026 (обновлено: 00:01 08.02.2026)
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 08.02.2026
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби
Владимир Зеленский сообщил в субботу, что участники украинской делегации в Абу-Даби рассказали ему, что в ходе переговоров вызывало у них "наибольшие эмоции". РИА Новости, 08.02.2026
в мире
абу-даби
украина
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
абу-даби
украина
россия
в мире, абу-даби, украина, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленскому рассказали об "эмоциях" на переговорах в Абу-Даби

Зеленский: участники делегации в Абу-Даби рассказали об эмоциях после встречи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в субботу, что участники украинской делегации в Абу-Даби рассказали ему, что в ходе переговоров вызывало у них "наибольшие эмоции".
Зеленский ранее сообщал, что в пятницу или субботу ожидает доклад по "чувствительным" аспектам переговоров в Абу-Даби.
"Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Ребята подробно рассказали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызывало наибольшие эмоции и наибольший конструктив", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, о каких именно аспектах обсуждений шла речь.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
6 февраля, 14:21
 
В миреАбу-ДабиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
