Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
00:44 07.02.2026
Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ
Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ
Владимир Зеленский все еще верит, что сможет выиграть президентские выборы на Украине в случае их проведения, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:44:00+03:00
2026-02-07T00:44:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
россия
2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ

Reuters: Зеленский верит в победу на выборах президента Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще верит, что сможет выиграть президентские выборы на Украине в случае их проведения, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на украинского чиновника.
"Зеленский... уверен, что он победит", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Кроме того, Рейтер отмечает, что поддержка Зеленского снизилась после того, как Россия начала СВО.
Этот же чиновник заявил агентству, что Зеленский якобы открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос
25 декабря 2025, 13:17
 
