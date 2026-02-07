Роспотребнадзор рассказал, какие продукты нужно есть в феврале

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Запасы витаминов С и D нужно пополнять в конце зимы для поддержки иммунитета, они содержатся в яйцах, сливочном масле, рыбе жирных сортов, хурме, киви, брокколи и квашенной капусте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В конце зимы рекомендуется пополнять запасы витамина С. Его отличным источником являются хурма, киви, цитрусовые, брокколи, квашеная капуста и красный перец. Для пополнения запасов витамина С можно также пить соки, чаи или смузи с шиповником, облепихой, рябиной, смородиной", - рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзоре добавили, что витамин С необходим для бесперебойной работы иммунной системы, синтеза коллагена, стабильной работы ряда ферментов в организме, быстрого заживления ран. Также он обладает мощным антиоксидантным действием, он важен для нормального обмена веществ и работы органов пищеварительной системы.

"Пасмурная погода влияет и на выработку витамина D, который практически не синтезируется в организме. Этот витамин очень важен: он отвечает за происходящие в кишечнике процессы, крепость и рост костей и зубов. Для пополнения его запасов нужно регулярно употреблять яйца, сливочное масло и рыбу жирных сортов", - пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что для поддержания иммунитета, остроты зрения, здоровья кожи, нормального состояния роговицы и слизистых оболочек большую роль играют продукты, богатые витамином А. Он есть в молочных продуктах, говяжьей печени, яйцах, рыбе, моркови, тыкве, шпинате, батате, томатах, перце, бобовых и орехах.

"В конце зимы организму также необходимы витамины группы В. Они участвуют в метаболических процессах и образовании энергии, помогают иммунной и нервной системам, сердцу, поддерживают тонус мышц. Для поддержания необходимого уровня витаминов группы В в рационе обязательно должны присутствовать нежирное мясо, печень, рыба, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат", - уточнили в ведомстве.