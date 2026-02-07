Рейтинг@Mail.ru
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство
Костромская область
Костромская область
 
12:29 07.02.2026
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство - РИА Новости, 07.02.2026
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство
Завод "Костромакабель" при поддержке Костромской области запустил новую линию по выпуску кабельканалов, направив на новое производство льготный займ по линии... РИА Новости, 07.02.2026
костромская область
технологии
костромская область
кострома
костромская область
кострома
технологии, костромская область, кострома
Костромская область, Технологии, Костромская область, Кострома
При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство

Завод «Костромакабель» запустил новую линию по выпуску кабельканалов

КОСТРОМА, 7 фев – РИА Новости. Завод "Костромакабель" при поддержке Костромской области запустил новую линию по выпуску кабельканалов, направив на новое производство льготный займ по линии фонда развития промышленности, сообщила пресс-служба администрации региона.
Предприятие "Костромакабель" выпускает оборудование для систем связи - волоконно-оптические кабели, патч-корды, серверные шкафы и другие компоненты, которые используются в банковской и IT-сферах, на объектах связи и в центрах обработки данных.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
22 января, 21:24
Как сообщается, в этом году компания запустила собственный производственный комплекс в Костроме, который специализируется на выпуске пластиковых кабельных каналов и гофрированных труб. Производство стало первым в регионе в данном сегменте.
"Проект реализован при поддержке фонда развития промышленности Костромской области. Предприятию выдан льготный займ под 2% годовых по программе "Промышленное развитие региона". Кроме того, регион предоставил предприятию в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 5,8 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания пользуется режимом наибольшего благоприятствования, включая освобождение от налога на имущество после выхода на проектную мощность.
"Благодаря мерам поддержки предприятию удалось получить кредит на развитие по меньшей ставке. Производство уже дает свои результаты. В дальнейшем предприятие будет развиваться, выпускать новую продукцию, привлекать новые инвестиции. Поэтому будем помогать для получения прибыли и развития промышленности. Наша задача - не выбирать, кому дать приоритет, а создавать условия для развития здесь и сейчас", - отметил глава региона.
Развитие нового производства по выпуску пластиковых кабельных каналов и гофрированных труб важно не только для экономики региона, но и для всей страны, подчеркивают в областной администрации. Губернатор поставил задачу департаменту экономического развития оказать содействие в продвижении новой продукции предприятия за пределами региона, а также проработать вопросы сбыта компаниям, оказывающим услуги связи в Костромской области.
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
20 января, 20:00
 
Костромская областьТехнологииКостромская областьКострома
 
 
