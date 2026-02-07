При поддержке региона завод "Костромакабель" запустил новое производство

КОСТРОМА, 7 фев – РИА Новости. Завод "Костромакабель" при поддержке Костромской области запустил новую линию по выпуску кабельканалов, направив на новое производство льготный займ по линии фонда развития промышленности, сообщила пресс-служба администрации региона.

Предприятие "Костромакабель" выпускает оборудование для систем связи - волоконно-оптические кабели, патч-корды, серверные шкафы и другие компоненты, которые используются в банковской и IT-сферах, на объектах связи и в центрах обработки данных.

Как сообщается, в этом году компания запустила собственный производственный комплекс в Костроме , который специализируется на выпуске пластиковых кабельных каналов и гофрированных труб. Производство стало первым в регионе в данном сегменте.

"Проект реализован при поддержке фонда развития промышленности Костромской области . Предприятию выдан льготный займ под 2% годовых по программе "Промышленное развитие региона". Кроме того, регион предоставил предприятию в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 5,8 гектара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания пользуется режимом наибольшего благоприятствования, включая освобождение от налога на имущество после выхода на проектную мощность.

"Благодаря мерам поддержки предприятию удалось получить кредит на развитие по меньшей ставке. Производство уже дает свои результаты. В дальнейшем предприятие будет развиваться, выпускать новую продукцию, привлекать новые инвестиции. Поэтому будем помогать для получения прибыли и развития промышленности. Наша задача - не выбирать, кому дать приоритет, а создавать условия для развития здесь и сейчас", - отметил глава региона.