Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение
02:26 07.02.2026
Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение
Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 07.02.2026
Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, наблюдать явление можно из Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки, с территории России не будет... РИА Новости, 07.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

РИА Новости: кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля

© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Солнечное затмение. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, наблюдать явление можно из Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки, с территории России не будет видно, сообщили РИА Новости в пермском планетарии.
"Эффектное кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, можно наблюдать в 15.10 по московскому времени. К сожалению, фаза "огненного кольца" будет видна только из Антарктиды. С территории России этого нельзя будет увидеть. Частное затмение, когда закрыта часть солнечного диска, увидят на юге Аргентины, в Чили и значительной части Южной Африки", - рассказал лектор планетария Виталий Францев.
По словам специалиста, кольцеобразным затмение называется потому, что Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь вблизи апогея - максимального удаления от Земли. По этой причине ее видимый размер меньше солнечного. Луна не закрывает Солнце полностью, оставляя яркое "огненное кольцо". "А если Луна расположена чуть ближе по расстоянию от Земли, в перигее, то это полное солнечное затмение", - уточнил эксперт.
