Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, наблюдать явление можно из Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки, с территории России не будет видно, сообщили РИА Новости в пермском планетарии.
"Эффектное кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, можно наблюдать в 15.10 по московскому времени. К сожалению, фаза "огненного кольца" будет видна только из Антарктиды. С территории России этого нельзя будет увидеть. Частное затмение, когда закрыта часть солнечного диска, увидят на юге Аргентины, в Чили и значительной части Южной Африки", - рассказал лектор планетария Виталий Францев.
По словам специалиста, кольцеобразным затмение называется потому, что Луна проходит между Землей и Солнцем, находясь вблизи апогея - максимального удаления от Земли. По этой причине ее видимый размер меньше солнечного. Луна не закрывает Солнце полностью, оставляя яркое "огненное кольцо". "А если Луна расположена чуть ближе по расстоянию от Земли, в перигее, то это полное солнечное затмение", - уточнил эксперт.
