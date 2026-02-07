Астроном рассказал, когда можно наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

ПЕРМЬ, 7 фев - РИА Новости. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, наблюдать явление можно из Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки, с территории России не будет видно, сообщили РИА Новости в пермском планетарии.