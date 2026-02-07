Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли в России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей
07.02.2026
Названы отрасли в России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей
Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 07.02.2026
2026
Названы отрасли в России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.
Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей.
