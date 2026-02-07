Названы отрасли в России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.

Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей.

В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тысячи), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и добычи нефти и газа (201,6 тысячи).