Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.

Как ранее сообщало агентство, самые высокие трудовые доходы в конце осени были у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи).

Финансисты и страховщики в ноябре получали в среднем по стране 191,5 тысячи рублей, занятые на производстве табачных изделий - 181,6 тысячи, а сотрудники международных организаций - 176,8 тысячи. В пятерку также входят "айтишники" и нефтяники с зарплатами примерно в 176 тысяч рублей.

Выше 150 тысяч рублей трудовые доходы были еще только в сфере научных исследований и разработок (163,1 тысячи), а также у сотрудников водного транспорта (160 тысяч).

Зарплата выше 100 тысяч рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Кроме того, такие доходы еще получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители.