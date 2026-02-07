https://ria.ru/20260207/zarplata-2072851661.html
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.02.2026
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T08:49:00+03:00
2026-02-07T08:49:00+03:00
2026-02-07T13:03:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549527_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d0d18280f9fe1ba2ea1dbaa294bbdbdc.jpg
https://ria.ru/20260207/zarplaty-2072826090.html
https://ria.ru/20260205/ekonomika-2072462042.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549527_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b368e57290593f921b8baaa1f8e80433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
РИА Новости: средняя зарплата в ноябре превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.
Как ранее сообщало агентство, самые высокие трудовые доходы в конце осени были у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи).
Финансисты и страховщики в ноябре получали в среднем по стране 191,5 тысячи рублей, занятые на производстве табачных изделий - 181,6 тысячи, а сотрудники международных организаций - 176,8 тысячи. В пятерку также входят "айтишники" и нефтяники с зарплатами примерно в 176 тысяч рублей.
Выше 150 тысяч рублей трудовые доходы были еще только в сфере научных исследований и разработок (163,1 тысячи), а также у сотрудников водного транспорта (160 тысяч).
Зарплата выше 100 тысяч рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Кроме того, такие доходы еще получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России
99,7 тысячи рублей.