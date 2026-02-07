Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
08:49 07.02.2026 (обновлено: 13:03 07.02.2026)
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.02.2026
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
экономика, россия
Экономика, Россия
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата в ноябре превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне в ноябре получали среднюю зарплату более 100 тысяч рублей в 28 секторах экономики, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.
Как ранее сообщало агентство, самые высокие трудовые доходы в конце осени были у занятых в добыче металлических руд (203 тысячи рублей) и в сфере воздушного и космического транспорта (201,2 тысячи).
Финансисты и страховщики в ноябре получали в среднем по стране 191,5 тысячи рублей, занятые на производстве табачных изделий - 181,6 тысячи, а сотрудники международных организаций - 176,8 тысячи. В пятерку также входят "айтишники" и нефтяники с зарплатами примерно в 176 тысяч рублей.
Выше 150 тысяч рублей трудовые доходы были еще только в сфере научных исследований и разработок (163,1 тысячи), а также у сотрудников водного транспорта (160 тысяч).
Зарплата выше 100 тысяч рублей была в сфере производства компьютеров, электрического оборудования, нефтепродуктов, лекарств, химических веществ. Кроме того, такие доходы еще получали на металлургических производствах, в добыче угля, а также строители.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
