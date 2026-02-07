https://ria.ru/20260207/zapad-2072874921.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2026
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:07:00+03:00
2026-02-07T12:07:00+03:00
2026-02-07T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки