Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 07.02.2026 (обновлено: 13:47 07.02.2026)
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2026
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
красный лиман
Новости
россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Ковалевка, Курочкино в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял более 180 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
