В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ
02:05 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/zakonoproekt-2072828379.html
В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ
россия
дмитрий григоренко
технологии
2026
россия, дмитрий григоренко, технологии
Россия, Дмитрий Григоренко, Технологии
В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ

РИА Новости: проект о регулировании ИИ могут представить до конца февраля

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля", - сообщили там.
РоссияДмитрий ГригоренкоТехнологии
 
 
