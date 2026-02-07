В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля", - сообщили там.

Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.