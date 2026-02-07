https://ria.ru/20260207/zaes-2072823482.html
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ
Россия отказалась от предложения США передать Запорожскую АЭС под полный контроль Вашингтона, ее статус остается предметом разногласий, передает Рейтер со... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:54:00+03:00
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ
Reuters: Россия отказалась от передачи ЗАЭС под полный контроль США