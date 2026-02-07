Рейтинг@Mail.ru
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
00:54 07.02.2026
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ
Статус ЗАЭС остается предметом разногласий, пишут СМИ
Россия отказалась от предложения США передать Запорожскую АЭС под полный контроль Вашингтона, ее статус остается предметом разногласий, передает Рейтер со... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T00:54:00+03:00
2026-02-07T00:54:00+03:00
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Россия отказалась от предложения США передать Запорожскую АЭС под полный контроль Вашингтона, ее статус остается предметом разногласий, передает Рейтер со ссылкой на источник.
"Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию (ЗАЭС - ред.) и распределять её электроэнергию между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
Как утверждает агентство, Москва настаивает на том, чтобы контроль над станцией оставался за ней и готова одновременно предложить Украине дешёвую электроэнергию, что Киев считает неприемлемым.
