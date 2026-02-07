https://ria.ru/20260207/yurist-2072870974.html
Юрист рассказал, можно ли уволить сотрудника через мессенджер
Юрист Курбаков: увольнение через мессенджер не соответствует законодательству
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Уволить сотрудника через мессенджер нельзя, так как это не соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, если только иное не прописано в трудовом договоре, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
По его словам, увольнение исключительно через мессенджер или видеосвязь не соответствует требованиям законодательства, так как не обеспечивает надлежащего документального оформления и не гарантирует, что работник получил и осознал информацию об увольнении.
"Статья 84.1 ТК РФ
прямо устанавливает, что прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае невозможности личного ознакомления, например, при дистанционной работе, работодатель обязан направить уведомление о необходимости явиться за документами или выслать их по почте с уведомлением о вручении", - пояснил Курбаков.
При этом, собеседник агентства отметил, что исключением может быть лишь ситуация, когда в трудовом договоре прямо предусмотрено использование электронных средств связи для взаимодействия между работником и работодателем, включая процедуру увольнения.
"Однако, даже в этом случае приказ об увольнении должен быть оформлен в письменной форме и направлен работнику официальным способом", - заключил Курбаков.