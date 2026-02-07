Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сегодня между РФ и Японией нет политического диалога, вопрос о территориях закрыт, разговор может начаться о мирном договоре, но не по территориям, заявил бывший посол России в Японии Александр Панов.

В субботу премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным". Также она добавила, что правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу.

"В текущих условиях невозможно реанимировать никакие формулировки или подходы, существовавшие в истории российско-японских отношений. Сегодня между странами даже нет политического диалога, поэтому вопрос закрыт, пока ситуация не изменится", - сказал Панов деловой газете ВЗГЛЯД

Он отметил, что также не приходится говорить о том, что общественное мнение в обеих странах могло каким-то образом повлиять на свободу маневра властей в этом вопросе.

Экс-посол подчеркнул, что нужно создавать общественное мнение в пользу развития отношений, тогда будет заинтересованность. Кроме того, по мнению Панова, фундаментальное расхождение позиций (неизменный японский курс на "решение вопроса четырех островов" и российский курс на отсутствие обсуждения суверенитета) не позволяют говорить о существовании условий для возобновления переговоров даже в обозримом будущем.

В беседе с изданием Панов также добавил, что Япония обложила Россию санкциями, все время придерживается негативной позиции.

"Какие тут могут быть переговоры по такой проблеме? Министерство иностранных дел уже четко заявляло, что вопрос закрыт. Мы можем начать разговор о мирном договоре, но не по территориям", – сказал Панов.

В июле 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что подобная линия несет риски. В ноябре того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.