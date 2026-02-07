Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072911088.html
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре - РИА Новости, 07.02.2026
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре
Сегодня между РФ и Японией нет политического диалога, вопрос о территориях закрыт, разговор может начаться о мирном договоре, но не по территориям, заявил... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:27:00+03:00
2026-02-07T17:27:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
санаэ такаити
мария захарова
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072854270.html
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072845111.html
https://ria.ru/20260203/yaponiya-2071884765.html
https://ria.ru/20260207/yaponiya-2072846361.html
япония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_09b38f025e143c0b17f63d7100294447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, москва, санаэ такаити, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Япония, Россия, Москва, Санаэ Такаити, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре

Экс-посол России Панов: Россия и Япония должны начать диалог с мирного договора

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сегодня между РФ и Японией нет политического диалога, вопрос о территориях закрыт, разговор может начаться о мирном договоре, но не по территориям, заявил бывший посол России в Японии Александр Панов.
В субботу премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным". Также она добавила, что правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий
Вчера, 09:20
"В текущих условиях невозможно реанимировать никакие формулировки или подходы, существовавшие в истории российско-японских отношений. Сегодня между странами даже нет политического диалога, поэтому вопрос закрыт, пока ситуация не изменится", - сказал Панов деловой газете ВЗГЛЯД.
Он отметил, что также не приходится говорить о том, что общественное мнение в обеих странах могло каким-то образом повлиять на свободу маневра властей в этом вопросе.
Экс-посол подчеркнул, что нужно создавать общественное мнение в пользу развития отношений, тогда будет заинтересованность. Кроме того, по мнению Панова, фундаментальное расхождение позиций (неизменный японский курс на "решение вопроса четырех островов" и российский курс на отсутствие обсуждения суверенитета) не позволяют говорить о существовании условий для возобновления переговоров даже в обозримом будущем.
В беседе с изданием Панов также добавил, что Япония обложила Россию санкциями, все время придерживается негативной позиции.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным"
Вчера, 06:56
"Какие тут могут быть переговоры по такой проблеме? Министерство иностранных дел уже четко заявляло, что вопрос закрыт. Мы можем начать разговор о мирном договоре, но не по территориям", – сказал Панов.
В июле 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио целенаправленно ужесточает риторику о мнимых угрозах со стороны России, Москва в свою очередь доводит до японской стороны предупреждение о том, что подобная линия несет риски. В ноябре того же года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что территориальная принадлежность Курил ни у кого не должна вызывать сомнений.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков
3 февраля, 11:19
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония будет добиваться взаимопонимания с Россией, заявила Такаити
Вчера, 07:30
 
В миреЯпонияРоссияМоскваСанаэ ТакаитиМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала