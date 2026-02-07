Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным"

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным", об этом она сказала, выступая на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий", передает корреспондент РИА Новости.

"Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию", - сказала премьер.

Это необычное выражение из уст главы правительства Японии на этом мероприятии. Так, в обращении Сигэру Исибы, который занимал пост премьер-министра в прошлом году, не было слова "обидный" - он ограничился выражениями "очень жаль" и "вызывает сожаление" по поводу отсутствия мирного договора с РФ.

Мероприятие проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны.

День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.