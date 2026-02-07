Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Токио намерен заключить мирный договор с Москвой, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

« северных территорий ". "Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной", — рассказала она на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата".

Премьер также посетовала, что этот вопрос до сих пор не удалось решить.

"Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию", — подчеркнула Такаити.

День северных территорий отмечают в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В честь этого события ежегодно проходит общенациональный съезд с участием министров и депутатов. На мероприятии выступает с речью глава правительства.

Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же рассматривала документ лишь как часть решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.