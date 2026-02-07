В Японии открылся съезд за возврат северных территорий

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Ежегодный "Общенациональный съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий".

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.