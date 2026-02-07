"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия располагает самой передовой программой разработки ядерного оружия в мире, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"У России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям. США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию всерьез. <…> И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнешь. Ну что же, ребята, буря надвигается. И знаете что? Россия уже вложила средства в капитальное строительство. У них есть оружие, а мы не вложили средства в капитальное строительство. Все, что хочет сделать администрация США, нам придется начинать с нуля. А у нас на это нет денег", — отметил он.
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
5 февраля, 08:00
При этом американская администрация, по словам Риттера, сегодня делает ошибки в области разработки вооружений, которые США уже не единожды допускали в своей истории.
"Все эти аргументы, которые кажутся вам новаторскими и которые вы сегодня слышите от администрации США, уже звучали раньше. Те же аргументы приводились в шестидесятых годах, в семидесятых, в восьмидесятых годах. <…> Та же идея о том, что мы должны быть единственной и непревзойденной ядерной сверхдержавой. <…> И каждый раз, когда мы поднимались, мы упирались в кирпичную стену реальности под названием Советский Союз или Россия", — пояснил эксперт.
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
Немцы разлюбили Штаты и полюбили атомную бомбу
1 февраля, 08:00