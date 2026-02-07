"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе

"Все эти аргументы, которые кажутся вам новаторскими и которые вы сегодня слышите от администрации США, уже звучали раньше. Те же аргументы приводились в шестидесятых годах, в семидесятых, в восьмидесятых годах. <…> Та же идея о том, что мы должны быть единственной и непревзойденной ядерной сверхдержавой. <…> И каждый раз, когда мы поднимались, мы упирались в кирпичную стену реальности под названием Советский Союз или Россия", — пояснил эксперт.