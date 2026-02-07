Рейтинг@Mail.ru
"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 07.02.2026 (обновлено: 10:08 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/yao-2072842722.html
"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе
"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе - РИА Новости, 07.02.2026
"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе
Россия располагает самой передовой программой разработки ядерного оружия в мире, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T05:43:00+03:00
2026-02-07T10:08:00+03:00
в мире
сша
россия
скотт риттер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_0:37:1916:1115_1920x0_80_0_0_51b5aa09b85a193f76cb17a5eadd4b57.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072246239.html
https://ria.ru/20260201/ssha-2071424888.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907079_380:0:1916:1152_1920x0_80_0_0_b316ae9369ae998c1928364d5f84301a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, скотт риттер, владимир путин
В мире, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин
"Буря надвигается". Новость о России вызвала панику на Западе

Аналитик Риттер: у России самая передовая программа по разработке ЯО в мире

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россия располагает самой передовой программой разработки ядерного оружия в мире, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям. США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию всерьез. <…> И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнешь. Ну что же, ребята, буря надвигается. И знаете что? Россия уже вложила средства в капитальное строительство. У них есть оружие, а мы не вложили средства в капитальное строительство. Все, что хочет сделать администрация США, нам придется начинать с нуля. А у нас на это нет денег", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
5 февраля, 08:00
При этом американская администрация, по словам Риттера, сегодня делает ошибки в области разработки вооружений, которые США уже не единожды допускали в своей истории.
"Все эти аргументы, которые кажутся вам новаторскими и которые вы сегодня слышите от администрации США, уже звучали раньше. Те же аргументы приводились в шестидесятых годах, в семидесятых, в восьмидесятых годах. <…> Та же идея о том, что мы должны быть единственной и непревзойденной ядерной сверхдержавой. <…> И каждый раз, когда мы поднимались, мы упирались в кирпичную стену реальности под названием Советский Союз или Россия", — пояснил эксперт.
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, Трамп назвал это предложение хорошей идеей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Немцы разлюбили Штаты и полюбили атомную бомбу
1 февраля, 08:00
 
В миреСШАРоссияСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала