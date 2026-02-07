https://ria.ru/20260207/vzryv-2072852020.html
Взрывы прогремели во Львовской области на Украине
Взрывы прогремели во Львовской области на западе Украины, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 07.02.2026
