В нескольких городах на Украине прогремели взрывы
В трех украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
взрыв
кропивницкий (бывший кировоград)
винница
