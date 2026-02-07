Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс - РИА Новости, 07.02.2026
03:51 07.02.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс - РИА Новости, 07.02.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 07.02.2026
общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 километра

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Активное извержение вулкана началось в конце января. Это второй выброс пепла Шивелучем в течение четверга.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров
5 февраля, 05:15
"…эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10,4 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана", - проинформировали вулканологи в своем Tеlegram-канале.
По данным ученых, выброс произошел в 11:20 по камчатскому времени (2.20 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
