Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным ученых, выброс произошел в 11:20 по камчатскому времени (2.20 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.