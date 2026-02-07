https://ria.ru/20260207/vsu-2072939736.html
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности
ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
брянская область
выгоничский район
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности
ВСУ ударили по Брянской области с помощью ракет "Нептун" и РСЗО HIMARS
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. <...> В Выгоничском районе
в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале
.
Повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, специальные и аварийные бригады работают над его восстановлением.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.