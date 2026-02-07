Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 07.02.2026 (обновлено: 22:14 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/vsu-2072939736.html
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности - РИА Новости, 07.02.2026
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности
ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:01:00+03:00
2026-02-07T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154749/73/1547497373_0:0:1943:1093_1920x0_80_0_0_63583622cdbdaf51c3b11a3eb45db33e.jpg
https://ria.ru/20260207/plen-2072908755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154749/73/1547497373_75:0:1868:1345_1920x0_80_0_0_12b54e60e35d7888d98cf56739923ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности

ВСУ ударили по Брянской области с помощью ракет "Нептун" и РСЗО HIMARS

© AP Photo / National Security and Defense Council Press Service Pool PhotoИспытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / National Security and Defense Council Press Service Pool Photo
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. <...> В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
Вчера, 16:54
Повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, специальные и аварийные бригады работают над его восстановлением.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВыгоничский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала