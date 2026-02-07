ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности

Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области. Архивное фото

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО HIMARS, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.

« "Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. <...> В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале

Повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, специальные и аварийные бригады работают над его восстановлением.

Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.