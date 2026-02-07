На Украине мужчина ранил ножом двух сотрудников военкомата

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина в Харькове на Украине ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке бегства от них, сообщает региональная полиция.

Сообщается, что мужчина задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.