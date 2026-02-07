На Украине мужчина ранил ножом двух сотрудников военкомата

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина в Харькове на Украине ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке бегства от них, сообщает региональная полиция.
"В Салтовском районе Харькова… при проведении мобилизационных мероприятий… мужчина, заметив военнослужащих, начал убегать, а впоследствии достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) … Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении полиции на странице ведомства в социальной сети Facebook *.
Сообщается, что мужчина задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг), на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
